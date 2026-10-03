CH alerta para problemas de limpeza na Ribeira Brava

O Chega, em comunicado emitido este sábado, alerta para a necessidade de reforçar a limpeza, manutenção e fiscalização dos espaços públicos em todo o concelho da Ribeira Brava. Uma posição do partido que surge na sequência de denúncias de moradores da estrada do Serrado, no Campanário, e constadas pelos autarcas.

No local têm sido depositados colchões e resíduos de grandes dimensões junto aos contentores de lixo e algumas veredas apresentam vegetação excessiva, dificultando a circulação.

Para Roberto Gonçalves, autarca do CH na Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava, esta denúncia demonstra a importância de ouvir os cidadãos.

"Fui eleito pela freguesia da Ribeira Brava, mas sou ribeirabravense. Quando um cidadão do nosso concelho me procura para denunciar um problema que afeta a sua comunidade, não posso simplesmente ignorá-lo por acontecer noutra freguesia. A população merece ser ouvida", diz.

Roberto Gonçalves considera fundamental distinguir a responsabilidade dos cidadãos da responsabilidade das entidades públicas.

"Deixar colchões e lixo de grandes dimensões junto aos contentores demonstra falta de civismo. Mas também compete às entidades responsáveis fiscalizar, sensibilizar e garantir a remoção desses resíduos. Uma coisa não justifica a outra".