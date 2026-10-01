Impasse financeiro trava novo lar de São José

O novo lar de idosos de São José, projecto associado ao Centro Social e Paroquial do Carmo e avaliado em cerca de 25 milhões de euros, está num impasse financeiro depois de a candidatura ao PRR não ter avançado, conforme noticiou o DIÁRIO a 24 de Setembro.

Inverno traz mais lugares A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que o Inverno traz mais lugares de avião. O Aeroporto da Madeira aumenta a oferta em 23.777 assentos e reforça a operação a partir do Porto, Escandinávia, Zurique e Katowice. Já a TAP reduz a capacidade em Lisboa; enquanto Shannon e Belfast saem da rede.

Miguel Albuquerque explicou que a candidatura "não cumpriu os prazos e os requisitos", atribuindo a situação a questões burocráticas alheias ao Governo Regional.

O presidente do Governo Regional reconheceu que a Região não tem capacidade para disponibilizar de imediato os 25 milhões de euros necessários para a obra. "Não temos 25 milhões de euros para dar de uma vez", afirmou.

Perante este cenário, Albuquerque admite a necessidade de "negociar uma solução" para encontrar uma alternativa de financiamento que permita concretizar o projecto.