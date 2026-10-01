Carros vandalizados esta madrugada em Câmara de Lobos

O DIÁRIO recebeu uma reclamação relativa a supostos actos de vandalismo que terão afectado três viaturas durante a madrugada desta quinta-feira, na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos.

Segundo a proprietária de um dos veículos, um Renault, ao sair de casa esta manhã para se dirigir ao trabalho deparou-se com sinais de vandalismo na sua viatura, tal como ilustram as imagens. De acordo com o relato, para além do seu carro, também um Fiat Punto e outro Renault terão surgido danificados.

A situação foi comunicada à Polícia de Segurança Pública (PSP). O Comando Regional da PSP confirmou, ao DIÁRIO, que, quando os agentes chegaram ao local, "supostamente havia 3 carros danificados." No entanto, apenas uma das viaturas permanecia no local à chegada da polícia.

A PSP confirmou ainda que nenhum dos proprietários dos veículos apresentou queixa até ao momento.