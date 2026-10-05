O estado da Flórida regista mais de 250 casos de dengue e uma morte desde o início do ano, naquele que é o maior surto desta doença nos Estados Unidos em mais de uma década.

Segundo dados divulgados hoje pelo Departamento de Saúde americano, citados pela agência de notícia espanhola EFE, a Flórida registou 252 casos locais até 26 de setembro, aos quais se somam 245 casos importados, ou seja, de viajantes que contraíram a doença noutro local.

O surto está prestes a ultrapassar os 264 casos locais registados pelo Havai durante seis meses entre 2015 e 2016, e poderá bater o recorde do maior número de infeções pelo vírus no território continental dos Estados Unidos desde a década de 1940, informou a filial local da NPR, a rádio pública nacional.

Foi declarado estado de emergência em três condados da Flórida - Pinellas, Pasco e Hillsborough -, sendo o último epicentro do surto, com 223 dos casos locais.

A cidade de Tampa, no condado de Hillsborough, registou há um mês a primeira morte do ano por dengue na Flórida, uma mulher de 80 anos que tinha sido picada por um mosquito.

Este surto de dengue mereceu a atenção a nível nacional porque, embora seja comum em territórios como o Porto Rico e as Ilhas Virgens, os casos são mais limitados em estados continentais como a Flórida, o Texas, o Arizona e a Califórnia, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

Os casos registados a nível global ascenderam a 14,6 milhões em 2024, contra os 505 mil registados em 2000, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que alerta para o facto de cerca de metade da população mundial estar agora em risco de contrair o vírus.

A OMS apelou ainda no mês passado aos países afetados pelo fenómeno do El Niño --- que implica águas mais quentes do que o habitual no Pacífico --- para que reforcem a vigilância de doenças, uma vez que este fenómeno pode favorecer a transmissão de doenças por mosquitos, como a dengue, a malária e o zika, mesmo em zonas anteriormente não afetadas.

A dengue, transmitida pela picada do mosquito 'Aedes aegypti' e que não se transmite de pessoa para pessoa, provoca febre e dores musculares e articulares intensas, sintomas que podem surgir até 14 dias após a picada.

A Madeira tem o vector (mosquito que transmite) a dengue e registou um surto em 2012.