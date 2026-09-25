Nigéria desmantela laboratório de metanfetamina alegadamente ligado a cartel mexicano

A Agência Nacional de Combate às Drogas (NDLEA, na sigla em inglês) da Nigéria anunciou ontem ter detido dois homens suspeitos de explorar um laboratório de metanfetamina, que as autoridades acreditam estar ligadas aos cartéis mexicanos.

Trata-se da quarta apreensão de instalações de produção de metanfetamina em grande escala desde maio na Nigéria, alimentando receios de uma presença duradoura dos cartéis mexicanos no país mais populoso de África para produzir e exportar metanfetamina para fora do país.

"Grandes quantidades de precursores químicos", substâncias usadas para fabricar drogas, foram descobertas num laboratório improvisado localizado na cidade de Obeagu, no distrito de Awgu, no sudeste do estado de Enugu, segundo o comunicado da NDLEA.

A NDLEA anunciou, ainda, que os detidos operavam num laboratório em parceria com um "membro de um cartel de droga mexicano".

O julgamento dos dois homens, que já compareceram perante um tribunal, continuará em 21 de outubro.

Pelo menos cinco mexicanos foram detidos na Nigéria desde maio no âmbito de operações relacionadas com laboratórios de metanfetamina, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) Femi Babafemi, porta-voz da NDLEA.

Uma investigação da AFP hoje publicada revelou a existência de cartéis mexicanos, que estão a montar operações em algumas regiões de África, nomeadamente na África do Sul e na Nigéria, para responder à procura de drogas na Europa, no Sudeste Asiático e na Oceania.

Nos últimos anos, a África Ocidental tornou-se um ponto central para o tráfico de droga da América do Sul para a Europa, principalmente cocaína.