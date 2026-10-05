Bombeiro morre durante uma formação em Baltar, Paredes

Um bombeiro, com cerca de 25 anos, dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, morreu hoje de manhã quando estava a participar numa formação que decorria na corporação de Baltar, no concelho de Paredes, disse fonte da Liga.

"As circunstancias vão ser apuradas e não há ainda muito que se possa dizer", disse à Lusa fonte da Liga dos Bombeiros Portugueses.

A agência Lusa tentou obter mais informações junto do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto e dos bombeiros da região, mas sem sucesso.

O Jornal de Notícias adianta que a vítima ter-se-á colocado atrás de uma viatura, que quando inicio a marcha, o atropelou.

O jovem bombeiro entrou em paragem cardiorrespiratória, mas, apesar de ter sido assistido pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.