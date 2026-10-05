Sánchez convoca eleições antecipadas em Espanha para 29 de Novembro

Espanha vai ter eleições legislativas antecipadas em 29 de novembro, anunciou hoje o primeiro-ministro e líder do Partido socialista Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez.

Sánchez decidiu adiantar as eleições nacionais depois de, na sexta-feira, o parlamento espanhol ter rejeitado dois decretos do Governo com medidas para a habitação e após mais de uma semana de protestos diários com milhares de pessoas nas ruas por causa dos despejos e das dificuldades de acesso a uma casa.

A atual legislatura terminava em julho de 2027.

"Para fazer em profundidade as reformas pendentes, de que precisamos para reduzir os níveis de desigualdade, temos de nos mobilizar e temos que conseguir que o parlamento nos dote de uma maioria muito mais ampla, progressista, para dobrar as elites e conquistar novos direitos e continuar a transformar Espanha", disse o líder socialista, numa declaração transmitida desde o Palácio da Moncloa, a sede do Governo, em Madrid.

Depois de sublinhar que Espanha é atualmente "a economia que mais cresce e que cria mais emprego de toda a União Europeia" e do momento internacional "muito complexo", Sánchez, que é primeiro-ministro desde 2018, afirmou que a nível nacional "há ainda muitas injustiças por corrigir, metas sociais para alcançar e muitos problemas para resolver" no âmbito "das desigualdades, serviços públicos e acesso à habitação".

"Para fazer mais precisamos de renovar e ampliar o apoio", acrescentou, revelando que hoje mesmo um Conselho de Ministros extraordinário aprovará a dissolução do parlamento e que já informou o chefe de Estado, o Rei Felipe VI.