Trump promete dar 5 mil dólares por adulto se republicanos vencerem eleições em Novembro

O presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu hoje na promessa de entregar "cheques" de cinco mil dólares (cerca de 4.400 euros) a todos os cidadãos adultos norte-americanos, caso os republicanos vençam as eleições intercalares de novembro.

Em vários vídeos centrados nas eleições, publicados na sua rede social, Truth, Trump anunciou este pagamento e ainda um subsídio de 100 dólares para 20 milhões de reformados, proveniente de um fundo destinado ao seguro de saúde Medicare.

Nos vídeos, Donald Trump apela aos eleitores para irem às urnas a 03 de novembro, como se o seu nome constasse no boletim de voto, apesar de estas eleições se destinarem a decidir o controlo das maiorias no Congresso.

"Se os republicanos conquistarem a Câmara dos Representantes e o Senado, vou dar 5.000 dólares a cada cidadão adulto. Os republicanos podem fazê-lo e os democratas não, porque estamos a arrecadar um volume colossal de dinheiro através das tarifas aduaneiras e a alcançar um sucesso económico sem precedentes", afirmou.

Por outro lado, disse que "se os democratas vencerem", os Estados Unidos vão ter "uma depressão económica como a de 1929", reiterando ainda que, com os republicanos, colocará "5.000 dólares no bolso" dos norte-americanos, uma medida a que chamou "Dividendo Trump".

O presidente norte-americano reconheceu que o custo dos pagamentos rondará um bilião de dólares, como estimam os especialistas, o que aumentaria o défice dos Estados Unidos, mas considerou que esse valor seria compensado pelas promessas de investimento no país, que calcula em "21 biliões de dólares".

No entanto, nem os próprios números da Casa Branca, nem os anúncios do setor privado ou de governos estrangeiros comprovam esse montante de investimento, que representaria dois terços do Produto Interno Bruto (PIB) anual dos Estados Unidos.

Outra medida anunciada hoje foi a atribuição de um subsídio de 100 dólares a 20 milhões de reformados norte-americanos para o pagamento da cobertura do programa público "Medicare Part B", que inclui consultas médicas e análises e custa 202 dólares por mês.

Os fundos serão provenientes de 2.000 milhões de dólares do chamado Medicare Improvement Fund, criado em 2008 para proteger as coberturas do plano de saúde destinado a reformados e pessoas com deficiência.

Estes anúncios surgem a um mês das eleições intercalares de novembro, nos Estados Unidos, para as quais as sondagens apontam para uma grande derrota dos republicanos e a possibilidade de perderem o controlo das duas câmaras do Congresso.

Trump afirmou que, se perderem as eleições, os democratas tentarão avançar com um processo de destituição contra si para o afastar do poder, enquanto assessores do presidente norte-americano consideram que ele e o seu círculo próximo serão alvo de investigações por suspeitas de corrupção.

O chefe de Estado apelou também hoje ao voto a 03 de novembro para "derrotar o programa da esquerda radical" e pediu aos eleitores que depositem os seus boletins de voto como se o seu nome fosse um dos que constam das listas de candidatos.