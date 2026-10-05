Das eleições brasileiras à euforia da selecção

Público:

- "Governo deixou na gaveta milhões de euros para vítimas de incêndios"

- "Eleições 2026. Brasil dividido deixa segunda volta no horizonte"

- "Futebol. O Portugal de Jesus só sabe ganhar (e Ronaldo pode voltar)"

- "Reportagem. 'Nós já estávamos aqui': como o Volta escancarou a pobreza invisível do país"

- "Comboios. Passe Ferroviário Verde: a promessa dos 20 euros que virou uma dor de cabeça"

- "Justiça. Medina e Salgado livres de devolver 96.000Euro no caso Morão"

- "Ucrânia. Rússia volta a atacar pontes de Kiev durante visita de Merz"

- "Crise energética. Agricultores sem margem para competir com Espanha"

Jornal de Notícias:

- "Duas dezenas de estradas nacionais estão fechadas ao trânsito há oito meses"

- "Portugal 4X4. Portugal 2-1 Noruega. Quatro jogos, quatro vitórias e uma seleção apurada para os quartos"

- "Jesus e Proença abrem a porta ao regresso de Ronaldo"

- "Brasil. Bolsonaro e Lula vão ao tira-teimas da segunda volta"

- "Bairro produz energia e moradores já sentem corte de 30% na fatura"

- "Abortos. Insultos do influenciador Numeiro às mulheres são 'liberdade de expressão'"

- "Pirataria. Acusados de partilha ilegal de jornais nas redes"

- "Volta. Milhões de euros em depósitos de dez cêntimos por reclamar"

- Correio da Manhã:

- "Máquina de ganhar. Quatro jogos. Quatro vitórias. Gonçalo Ramos volta a ser decisivo. Portugal nos 'Quartos' da Liga das Nações"

- "Jorge Jesus: 'Se o Cris quiser estar na seleção, porque não?' Ronaldo viajou ontem com a família para a Arábia Saudita"

- "Transmissão de património. Borla fiscal dá benefício milionário às heranças. Isenção do Imposto de Selo deu ganho de 748 milhões só em 2025. Abrange cônjuges, unidos de facto, filhos, netos, pais e avós"

- "Duelo brasileiro. Flávio parte na frente no início da contagem"

- "Caldas da Rainha. Multado por encostar corpo a mulher"

- "Diana Fialho. Homicida de mãe adotiva é cozinheira na prisão"

- "A1. Despiste mata mulher e fere marido e 3 filhos"

- "Justiça. Mãe das gémeas agradeceu cunha de Lacerda Sales"

Record:

- "Portugal 2-1 Noruega. Imparáveis. Pleno de vitórias e apuramento garantido para os quartos. Cancelo marcou golão e Gonçalo Ramos consumou a reviravolta. Avançado do Milan provoca com partilha nas redes sociais: 'O estatuto de ser o melhor'"

- "Presidente e selecionador estendem a mão a CR7. Proença: 'Temos de prestar uma vénia a Ronaldo'. 'Foi um mal-entendido, vamos sentar-nos e falar'. Jesus: 'Houve precipitação e pessoas que se meteram no caso. Ele só não volta à seleção se não quiser'. 'Pedir desculpa? De quê e a quem?'

- "Benfica. Prestianni marca e assiste pela Argentina. 'Estou num momento muito bom'. Sudakov vai ficar de baixa"

- "Sporting. Leão não abdica de Maxi, Zalazar e Suárez para Braga. Plano para três. Uruguaios devem ser titulares e colombiano convocado"

- "FC Porto. Antigos treinadores analisam os reforços. Souxa e Mec prometem"

- "Proposta para 2029. Gestão externa da arbitragem"

- "Futebol feminino. Taça da Liga. Águias arrancam com goleada. SP Braga 0 Benfica 6; R. Power 1 FC Porto 2"

- "Hóquei em Patins. Feminino: Portugal 28-0 Índia. Sub-19 masculino: Portugal 11-1 Colômbia"

A Bola:

- "Portugal 2-1 Noruega. Toques de classe. Ao fim de quatro jogos com o novo selecionador, seleção só vence e chega aos quartos de final da Liga das Nações"

- "Nova exibição consistente no Dragão. Reviravolta graças a golaço de João Cancelo e talento de Vitinha e João Félix no golo de Gonçalo Ramos"

- "Jorge Jesus abre a porta ao regresso de Ronaldo: 'Ele decide'"

- "Pedro Proença: 'Temos de prestar uma vénia a Ronaldo'"

- "Benfica. Sudakov dispensado pela Ucrânia. Lesionado no pé direito, médio faz exames em Lisboa"

- "Prestianni vive um sonho. Argentino voltou a ser titular pela seleção e estreou-se a marcar"

- "Sporting. Esperança por Ibrahima Ba. Central está em fase final de recuperação e aponta a Braga"

- "Veja o que está a mudar no Estádio José Alvalade"

- "FC Porto. Villas-Boas 'muito feliz' com Farioli. 'Leva os jogadores ao limite', disse o líder dos dragões"

O Jogo:

- "Portugal 2-1 Noruega. Capitão Portugal. União da equipa e golos de Cancelo e Gonçalo Ramos, terceiro em quatro jogos, valem apuramento supersónico para os 'quartos' com duas rondas por disputar"

- "Disciplina: Conceição e Cancelo falham próximo jogo"

- "A última palavra é de Ronaldo. Selecionador nacional e presidente da FPF unidos num discurso conciliador"

- "Jorge Jesus: 'Se quiser estar na Seleção, porque não?'"

- "Pedro Proença: 'Fará sempre parte do grupo de trabalho'"

- "FC Porto. Mec e Souza à sombra para brilharem ao sol. Trabalho no Olival com resultado visível nas exibições na Corunha"

- "Boa forma física de Smalling surpreendeu"

- "Villas-Boas sobre Mora: 'Teve tempo de jogo que ele considerava insuficiente'"

- "Benfica. Prestianni passa a urgente. Extremo brilha pela Argentina e Rui Costa apressa renovação"

- "Sudakov voltou lesionado e Kaminski falha jogo com V. Guimarães"

- "Sporting. Antigo defesa central Morato aposta as fichas em Eduardo Quaresma: 'Errou menos do que Gonçalo Inácio'"

- "Arbitragem. Portugal ao estilo da Premier League. FPF cria entidade autónoma para funcionar a partir de 2029"