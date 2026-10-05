Quinteto de Sopros 'Atlântida' dá concerto no Reid's

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, na terça-feira, dia 6 de Outubro, pelas 21h30, sob o lema 'Música e Cultura aspirando excelência!', um concerto de música de câmara com o Quinteto de Sopros 'Atlântida', pelas 21h30, no Reid's Palace A Belmond Hotel.

De acordo com o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, a proposta musical do quinteto irá presentear-nos com um repertório que abrangerá o período romântico e o moderno.

O programa inclui obras de Edvard Grieg, Maurice Ravel, Joly Braga Santos, Malcolm Arnold, Amy Beach, Percy Grainger e Pedro Macedo Camacho. Será apresentada Morning Mood, da Suite Peer Gynt, de Edvard Grieg, seguida de Pavane, de Maurice Ravel, Adagio e Scherzino, de Joly Braga Santos, Three Shanties, de Malcolm Arnold, Pastorale, de Amy Beach, e Walking Tune, de Percy Grainger. O programa prossegue com Danses Norvégiennes, Op. 35, de Edvard Grieg, e termina com Memórias (de um anjo), de Pedro Macedo Camacho.

A interpretação estará a cargo de Pedro Camacho, na flauta, Louise Whipham, no oboé, José Barros, no clarinete, Manuel Balbino, no fagote, e Rúben Silva, na trompa.

Norberto Gomes salientou que, nesta temporada, a OCM irá completar 63 anos de existência no panorama artístico-cultural da Região Autónoma da Madeira, sublinhando que a instituição se sente "reconhecida com esta parceria, na medida em que lhe tem permitido receber os seus convidados, maestros e solistas com a dignidade que merecem e, por outro lado, também poder ser um elemento de excelência na oferta cultural que esta unidade hoteleira disponibiliza aos seus hóspedes".

Os bilhetes para assistir a este espectáculo custam 20 euros (preço único a ser adquirido exclusivamente na recepção do hotel).