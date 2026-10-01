Quinteto de Sopros da Orquestra Clássica actua com pianista Anikó Harangi

O Quinteto de Sopros "Solistas OCM", da Orquestra Clássica da Madeira, actua este sábado, 3 de Outubro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, num concerto de música de câmara que terá como convidada a pianista Anikó Harangi.

Integrado na temporada 2026/2027 da Orquestra Clássica da Madeira, sob o lema "Música e Cultura aspirando excelência!", o concerto propõe um programa dedicado a obras do século XX, com peças de Jean Françaix, Francis Poulenc e Albert Roussel.

O programa começa com L'Heure du berger, de Jean Françaix, obra composta em 1947 e inspirada em três retratos da vida num café parisiense. Segue-se o Trio para oboé, fagote e piano, FP 43, de Francis Poulenc, escrito entre 1924 e 1926 e considerado uma das primeiras grandes obras do compositor francês.

Depois do intervalo será interpretado o Divertissement, op. 6, para quinteto de sopros e piano, de Albert Roussel, composto em 1906 e publicado em 1911. O concerto termina com o Sexteto para piano e sopros, FP 100, de Poulenc, uma obra composta entre 1931 e 1932, com estreia em 1933 e posteriormente revista pelo compositor.

O Quinteto de Sopros "Solistas OCM" é constituído pelos músicos da Orquestra Clássica da Madeira Epsie Claire Thompson, na flauta, Mikhail Shimorin, no oboé, Francisco Loreto, no clarinete, Décio Escórcio, no fagote, e Péter Víg, na trompa.

O grupo, formado pelos instrumentistas solistas dos naipes de sopros da Orquestra Clássica da Madeira, apresenta-se há cerca de duas décadas nas temporadas da instituição, com um repertório que inclui obras de compositores nacionais e internacionais, bem como adaptações e arranjos de peças de diferentes períodos da história da música.

Anikó Harangi, pianista convidada, tem integrado a estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira e é professora no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, instituição onde foi distinguida, em 2024, na Gala dos 78 anos.

O concerto realiza-se no âmbito do protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, integrado no projecto "Parlamento Mais Próximo", na vertente artístico-cultural.

Os bilhetes têm um custo de 20 euros, com descontos para crianças e jovens, e podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus, na Rua dos Ferreiros, no Colégio dos Jesuítas, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 18 horas. No dia do concerto, haverá também bilheteira no local, a partir das 17 horas.

Os alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira têm entrada gratuita, mediante apresentação do cartão de estudante e sujeita à disponibilidade da sala.