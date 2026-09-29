Porto Santo Line reforça operação e ajusta horários em fim-de-semana prolongado

A Porto Santo Line vai realizar uma viagem extraordinária entre o Funchal e o Porto Santo no dia 14 de Outubro, às 6h00, para responder às necessidades de mobilidade associadas à realização do torneio internacional de andebol de praia, que se realiza na Ilha Dourada.

A operação adicional será efectuada imediatamente antes da entrada do navio em manutenção programada. Depois da chegada ao Porto Santo, o ‘Lobo Marinho’ seguirá directamente para os estaleiros navais da Astican, em Las Palmas.

'Lobo Marinho' obrigado a parar Navio vai para doca seca, em Las Palmas, e não faz viagens entre 14 e 22 de Outubro

A viagem pretende minimizar os constrangimentos provocados pela interrupção temporária do serviço, prevista, precisamente, entre 14 e 22 de Outubro de 2026, garantindo a deslocação de participantes, elementos da organização do evento e restantes passageiros que necessitem de viajar entre as duas ilhas.

A companhia procedeu ainda ao ajustamento dos horários das viagens regulares previstas para este fim-de-semana prolongado de Outubro, com o objectivo de responder à procura habitual e permitir aos passageiros maior tempo de permanência no Porto Santo.

Dias FNC/PXO PXO/FNC 1 de Outubro 8h00 19h00 2 de Outubro 8h00/18h00 12h30/22h30 3 de Outubro 8h00 19h00 4 de Outubro 8h00 19h00 5 de Outubro 8h00/17h00 12h30/21h30

A Porto Santo Line refere que a operação procura responder às necessidades de mobilidade previstas para este período e assegurar a ligação entre a Madeira e o Porto Santo antes da paragem do navio.