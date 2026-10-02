Apoios à agricultura ultrapassam os 22 milhões de euros, anuncia Nuno Maciel

O secretário regional de Agricultura e Pescas anunciou, ontem, durante a sessão solene de abertura da 39.ª Festa da Maçã, na Camacha que o Governo Regional já publicou, este ano, avisos que representam mais de 22 milhões de euros de despesa pública destinada ao sector primário.

De acordo com um comunicado remetido às redacções, o governante defendeu que os apoios à agricultura devem chegar de forma cada vez mais directa aos produtores, contribuindo para aumentar a rentabilidade das explorações. “É importante que as verbas que são para a agricultura cheguem aos agricultores, cheguem ao fomento da actividade agrícola, cheguem àqueles que trabalham a terra”, afirmou Nuno Maciel.

Na ocasião, destacou a alteração do regulamento de apoio aos eventos agrícolas, que passou a determinar que 20% das despesas realizadas beneficiem directamente os agricultores. Segundo o comunicado, a mesma orientação está a ser aplicada na execução dos fundos do PEPAC, com o objetivo de direcionar os apoios para o aumento da produção e a modernização das explorações.

A recuperação da fruticultura de altitude foi outro dos temas abordados na sessão. Nuno Maciel afirmou que existem perspectivas de recuperação da produção de maçã, pêro e pera, depois das dificuldades registadas nos últimos anos devido a condições meteorológicas adversas, incêndios, temperaturas elevadas e pragas. “Estamos resilientes, estamos focados, estamos a recuperar pomares, estamos a criar incentivos e estamos a dar apoio técnico”, afirmou.

O governante sublinhou, contudo, que a recuperação dos pomares é um processo que exige tempo. “Plantar árvores não é igual a plantar hortícolas. Uma árvore não começa a produzir no segundo nem no terceiro ano. Leva o seu tempo e requer determinação”, explicou.

A valorização da produção através da transformação agroalimentar foi igualmente apontada como uma das estratégias do Executivo. Nuno Maciel destacou a produção de sidra, revelando que estão registados 58 produtores na Associação de Produtores de Sidra. Neste âmbito, foi criado um apoio de um euro por litro, até uma dotação máxima de 100 mil euros, para incentivar a transformação de maçãs, pêros e peras em sidra. Segundo o Governo, a medida pretende aumentar a procura pela produção regional e criar maior valor acrescentado através da transformação.

Na abertura da 39.ª Festa da Maçã, Nuno Maciel reafirmou ainda a agricultura como uma prioridade do Executivo Regional e destacou o papel da iniciativa na valorização da produção e da comunidade da Camacha.