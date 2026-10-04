Suspeita de fogo em viatura mobiliza bombeiros de Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados, esta noite, para um princípio de incêndio, na Estrada da Corrida, no Jardim da Serra.

O alerta aconteceu pelas 22h30, levando dois veículos e sete elementos para o local. O fogo terá tido início nos fios da bateria, provocando algum fumo, mas não se propagou.

A Polícia de Segurança Pública também esteve no local.