Na parte final da intervenção, Nuno Maciel destacou os investimentos na saúde e os apoios às famílias. O Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde de Câmara de Lobos funciona 24 horas por dia desde Maio de 2024.

O Kit Bebé já chegou a 1.624 famílias, num investimento superior a 869 mil euros. Os programas de saúde visual abrangeram 669 crianças e jovens e 618 seniores, enquanto o +Sorriso apoiou 271 utentes.

O secretário regional entrou depois num registo mais político, afirmando que o Governo mantém uma "visão estratégica de desenvolvimento e coesão social integrada de médio e longo prazo".

"A política da essência prevalece à política da aparência, que não vale tudo e que o que parece nem sempre é o que é!", afirmou.

Nuno Maciel considerou Câmara de Lobos "uma centralidade do desenvolvimento regional" e afirmou que "muito em breve será uma área metropolitana em conjunto com o Funchal".

No final, garantiu a "inteira disponibilidade" do Governo Regional para continuar a trabalhar com a Câmara, as Juntas e as forças vivas do concelho.

"Queremos que Câmara de Lobos continue a crescer", concluiu.