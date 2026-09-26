Museu da Banana cresce 25% e já gera resultados para a GESBA

O BAM – Museu da Banana da Madeira registou 57 mil visitantes entre 1 de Janeiro e 15 de Setembro deste ano, mais 11 mil do que no mesmo período de 2025, o que representa um crescimento de cerca de 25%. Os dados foram divulgados pelo Governo Regional, que destaca também a melhoria dos resultados financeiros do equipamento.

A evolução coloca o museu, situado no Lugar de Baixo, Ponta do Sol, no caminho para ultrapassar ainda este ano as 65 mil visitas contabilizadas durante todo o ano de 2025.

O crescimento das visitas ocorre depois de, em 2025, o BAM ter alcançado pela primeira vez resultados positivos, passando a gerar rendimento para a GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana.

“O Museu deixou de ser um encargo para passar a ser um activo ao serviço da fileira da banana”, vincou o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, citado pelo Governo Regional.

Segundo o Governo Regional, os resultados gerados pelo equipamento contribuem para a capacidade da empresa manter e valorizar o preço pago aos bananicultores.

Entrada gratuita para residentes

O crescimento do BAM está a ser assinalado hoje com a celebração do Dia Mundial da Banana e uma iniciativa de portas abertas à população, com entrada gratuita para os residentes na Região Autónoma da Madeira.

Promovida pela GESBA, a iniciativa decorre durante todo o dia e inclui bancadas de produtos regionais, propostas gastronómicas associadas à banana, música ao vivo, uma banda filarmónica e grupos de folclore.

A iniciativa pretende também prestar homenagem aos produtores e aproximar a população da cultura da banana, uma das actividades agrícolas com maior expressão na Região.

“O Museu da Banana foi criado para valorizar a história e o esforço diário dos nossos produtores”, reitera Nuno Maciel.