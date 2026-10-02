Luz do navio atrai alma-negra durante expedição científica

No decorrer da Expedição Madeira Ocean 2026, que está a levar equipas científicas e especialistas a bordo do Santa Maria Manuela para estudar e reforçar o conhecimento sobre o mar da Madeira, uma alma-negra acabou por ser atraída pela iluminação do navio.

A ave marinha, que normalmente utiliza a luz da lua como referência durante os seus voos nocturnos, pode ser desorientada pela presença de iluminação artificial, aproximando-se das fontes de luz. Foi o que aconteceu durante esta noite a bordo da embarcação.

A alma-negra foi recolhida pela equipa e será amanhã transportada para as Ilhas Desertas, onde ficará aos cuidados dos responsáveis do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Depois de acompanhada, a ave deverá ser libertada novamente no seu habitat natural.