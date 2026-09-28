Companhia aérea Swiftair condenada a multa de 225 mil euros por acidente em 2014
O acidente ocorreu no Mali e matou 116 pessoas. A companhia opera na Madeira na carga aérea.
A companhia aérea espanhola Swiftair foi condenada hoje por um tribunal de Paris a pagar a multa máxima de 225 mil euros por homicídio por negligência num acidente em que morreram 116 pessoas.
A presidente do tribunal considerou que houve, por parte da Swiftair, "uma negligência geral no treino" dos seus pilotos, o que contribuiu para que não tivessem a reação esperada quando a aeronave entrou numa tempestade tropical que provocou o congelamento das sondas de pressão. Esta situação fez com que o avião reduzisse a velocidade e se despenhasse no Mali, no deserto do Sahel, em 2014.
"Finalmente, a responsabilidade criminal por este trágico acidente foi estabelecida, e a empresa Swiftair --- que tentou de todas as formas evitar um julgamento em França --- foi finalmente responsabilizada pelos erros que cometeu", afirmou o advogado da grande maioria das 116 vítimas, Sébastien Busy.
A queda do voo Air Algérie AH5017 provocou a morte a todos os seus 116 ocupantes. A bordo viajavam passageiros de 15 nacionalidades, entre as quais 54 franceses e 23 burquinenses, além dos seis espanhóis membros da tripulação.
O tribunal ordenou ainda que a Swiftair pagasse cerca de 300 mil euros a diferentes associações que atuavam como parte civil no processo. A Swiftair tem dez dias para recorrer da decisão.
O tribunal rejeitou também o argumento da Swiftair, que alegava haver falhas técnicas e nos manuais por parte da Boeing --- proprietária da MD desde 1997.
A aeronave McDonnell Douglas MD-83, da Boeing, fazia o percurso entre Ouagadougou e Argel e despenhou-se em 24 de julho de 2014.