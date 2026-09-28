Câmara de Lobos assinala Dia Internacional do Idoso

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai assinalar, no próximo dia 1 de Outubro, o Dia Internacional do Idoso com uma iniciativa dedicada à população sénior do concelho, no Museu de Imprensa da Madeira.

A celebração pretende reconhecer os percursos de vida dos mais velhos, valorizar o seu contributo para a comunidade e proporcionar um momento de encontro e convívio.

A autarquia destaca ainda o papel das histórias, conhecimentos e tradições transmitidos entre gerações, considerando a população sénior como parte importante da memória e da identidade do concelho.

Os idosos ocupam um lugar muito importante no nosso concelho. Ajudaram a construir o concelho que hoje somos e continuam a enriquecê-lo com a sua experiência e os seus saberes. Celso Bettencourt

O autarca acrescenta que o município pretende continuar a promover iniciativas que incentivem o convívio e a participação da população sénior na vida do concelho.

A Câmara de Lobos enquadra ainda esta celebração numa política de maior proximidade e atenção às necessidades dos idosos, defendendo a criação de oportunidades que permitam manter os laços com a comunidade e reforçar o diálogo entre gerações.