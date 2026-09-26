Colisão em Câmara de Lobos faz um ferido ligeiro

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras provocou, esta tarde, um ferido ligeiro na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos.

A vítima é uma mulher, de 60 anos, que se queixava de dores na sequência do impacto provocado pelo cinto de segurança. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para o local com três viaturas e sete elementos, tendo prestado assistência à mulher.

A vítima foi encaminhada para o hospital para avaliação médica.