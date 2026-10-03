Villas-Boas espera boa resolução no caso de Cristiano Ronaldo

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, disse hoje esperar que possa ser encontrada uma boa resolução para o caso do abandono de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção portuguesa de futebol.

"É claro que no caso de um jogador com a dimensão do Cristiano Ronaldo, que tanto fez pelo país e pela seleção, a história não pode terminar desta maneira, portanto espero uma boa resolução do caso por parte dos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol, na figura principal do presidente Pedro Proença", disse.

Durante uma visita à Casa do FC Porto de Chaves, Villas-Boas considerou que "nenhum cidadão português fica indiferente ao que se passou", embora refira que "todas as decisões por parte de um treinador são soberanas, tenham elas mais ou menos justificação".

"Aos olhos dos jogadores parecem sempre mais complicadas de entender, algumas vezes mais fáceis, outras vezes mais complicadas, mas a voz do treinador é soberana, portanto todas as suas decisões são soberanas, assim deve ser nos clubes e assim deve ser nas seleções também", assumiu.

Antigo treinador, o agora líder dos 'dragões' diz compreender "o envolvimento de todo o país neste caso, por tudo o que o Ronaldo deu ao país e à seleção" e que "a marca do Ronaldo para Portugal é muito valiosa", reforçando que espera "sinceramente que haja uma boa resolução do caso".

"De todas as formas, no balneário manda a voz do treinador, a voz do treinador deve ser sempre soberana, portanto cabe ao jogador aceitar o que o treinador decide", concluiu.

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.

Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.

Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que "a seu tempo" dirá "a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram" a decisão de abandonar a comitiva.

A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.