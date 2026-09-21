IPMA apresenta estudos sobre sismicidade da Madeira em conferência nacional de Física

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) participou na 25.ª Conferência Nacional de Física e no 36.º Encontro Ibérico para o Ensino da Física, realizados entre 9 e 12 de Setembro, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com três comunicações dedicadas a temas de Geofísica, uma das quais referentes à Madeira.

A conferência reuniu a comunidade nacional de físicos, incluindo docentes dos ensinos Básico e Superior, investigadores e estudantes de diferentes áreas da Física.

Entre os trabalhos apresentados pelo IPMA esteve um estudo sobre a sismicidade da Madeira, intitulado "Sismicidade da Madeira estudada a partir da inversão de forma de ondas de sismos ML>4", no qual foram apresentados os tensores do momento sísmico determinados para o arquipélago da Madeira e a área adjacente.

O instituto apresentou também uma comunicação na área do geomagnetismo, "Valores do índice K para o observatório geomagnético de São Teotónio". O estudo aborda a monitorização das perturbações do campo magnético terrestre e a melhoria da comunicação entre observatórios geomagnéticos e centros de previsão operacional.

A terceira comunicação, intitulada "Sismicidade recente em Portugal continental e área adjacente", apresentou a sismicidade registada pelo IPMA no território continental e na Madeira, procurando divulgar estes dados de forma acessível.

A participação do IPMA na iniciativa insere-se no trabalho desenvolvido pelo instituto nas áreas da investigação científica e da divulgação do conhecimento em Geofísica, a nível nacional e internacional.