Jorge Santos reúne-se com ministro venezuelano
O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, reuniu-se com o ministro dos Transportes e Infra-estruturas da Venezuela, Francisco Garcês, no âmbito da deslocação que está a realizar ao país.
No encontro estiveram também presentes o conselheiro da diáspora madeirense Aleixo Vieira e o empresário Óscar Gonçalves.
A reunião permitiu ao autarca apresentar cumprimentos institucionais ao governante venezuelano, que mantém uma ligação familiar à Madeira e, em particular, à Ribeira Brava. Jorge Santos lembrou ainda que “existem no concelho empresas com competências nas áreas da tecnologia e da construção que poderão ter um papel importante em futuras oportunidades de cooperação”.
O presidente da Câmara convidou também Francisco Garcês a participar nas comemorações do Dia do Concelho, a 6 de Maio. No final do encontro, ofereceu ao ministro uma garrafa de vinho Madeira e uma camisola do Clube Desportivo da Ribeira Brava.