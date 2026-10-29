Morreu Patrick Stewart, o actor de ‘Star Trek: A geração seguinte" e X-Men’

O actor britânico Patrick Stewart, que marcou produções como "Star Trek: A geração seguinte" e "X-Men", morreu na quarta-feira, em Los Angeles, aos 86 anos, anunciou hoje a família.

"Guardaremos para sempre a serenidade e a reflexão estampadas no seu rosto --- uma memória perene da sua graça invencível", lê-se no comunicado publicado pela família, na página oficial do ator, na rede Instagram.

Segundo a assessora do ator, Kelly Bush Novak, em declarações à Hollywood Reporter, Patrick Stewart morreu na quarta-feira, na sua casa em Los Angeles, após "uma breve e comovente viagem com a doença de Alzheimer".

Patrick Stewart nasceu em julho de 1940, no Yorkshire, em Inglaterra. Estreou-se nos palcos em 1959, numa adaptação de "Cyrano de Bergerac", de Edmond Ronstand.

Poucos anos depois, entrou na Royal Shakespeare Company, onde se manteve durante quase duas décadas, destacando-se na interpretação de peças como "Hamlet", "O Mercador de Veneza" e "Comédia de Uma Noite de Verão".

Em 1987, quando assumiu pela primeira vez o papel do Capitão Jean-Luc Picard, em "Star Trek: A geração seguinte", o cinema passa a dominar a carreira do ator. Patrick Stewart interpretou a personagem ao longo de sete temporadas, em quatro filmes e produções televisivas, como em "Star Trek: Picard" (2020-2023).