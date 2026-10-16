Gasolina sobe e gasóleo desce na próxima semana

A Gasolina 95 vai aumentar 3,2 cêntimos por litro ao passo que o gasóleo rodoviário desce 0,6 cêntimos, a partir da próxima semana, na Região Autónoma da Madeira. Estas alterações significam que, num abastecimento de 50 litros, os automobilistas vão pagar mais 1,60 euros pela gasolina ou poupar 30 cêntimos no gasóleo.

Os novos preços máximos de venda ao público dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira foram publicados esta sexta-feira, por portaria do Govenro Regional, sendo válidos a partir das 00h00 de segunda-feira, 19 de Outubro.

De acordo com os valores homologados, a gasolina 95 octanas passa dos actuais 2,003 euros para 2,035 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário baixa de 2,091 para 2,085 euros por litro.

A subida da gasolina representa mais 3,2 cêntimos por litro, o que significa que um abastecimento de 50 litros passará a custar 101,75 euros, contra os atuais 100,15 euros. A diferença traduz-se num encargo adicional de 1,60 euros por depósito.

No caso do gasóleo rodoviário, a redução é de 0,6 cêntimos por litro. Para quem abastecer 50 litros, a factura desce de 104,55 para 104,25 euros, permitindo uma poupança de 30 cêntimos.

Os novos valores correspondem aos preços máximos autorizados na Região, pelo que os postos de abastecimento podem praticar preços inferiores.

O gasóleo colorido e marcado, destinado aos consumidores legalmente habilitados à sua utilização, passa também a ter um novo preço máximo, fixado em 1,637 euros por litro, abaixo dos actuais 1,644 euros. Uma descida de 0,7 cêntimos por litro.