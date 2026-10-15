Nuvens e aguaceiros marcam previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, estando prevista, igualmente, uma pequena subida de temperatura. Na Madeira, os termómetros devem chegar aos 26ºC de máxima, a mesma temperatura esperada para o Porto Santo. Já as mínimas vão marcar 20ºC e 21ºC, respectivamente.

O IPMA aponta para o Funchal períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte/Nordeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.