Costa afirma que Sérvia pertence à UE e pede rápida formação de Governo

O presidente do Conselho Europeu afirmou hoje que a "Sérvia pertence à União Europeia (UE)" e disponibilizou-se para apoiar Belgrado no seu caminho europeu, apelando à rápida formação do Governo após as eleições legislativas de domingo.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, António Costa referiu que falou hoje ao telefone com um dos líderes da Lista dos Estudantes, Ilija Srdanovic, que congratulou pela vitória nas legislativas de domingo.

"A prioridade agora é empossar o parlamento e o novo Governo sem demora, através de uma transição pacífica e no pleno respeito pelos resultados eleitorais", afirmou António Costa, que acrescentou que "o lugar da Sérvia é na UE".

"Estamos prontos para apoiar o seu caminho europeu, com um enfoque claro nas reformas que o povo sérvio tem pedido: o Estado de direito, a luta contra a corrupção e a liberdade dos meios de comunicação social", afirmou.

As eleições legislativas na Sérvia foram ganhas pela Lista dos Estudantes, um movimento criado na sequência do colapso de uma cobertura na estação ferroviária de Novi Sad em 2024, que provocou mais de uma dezena de mortos.

O movimento ganhou dimensão e transformou-se numa mobilização nacional de protesto contra o sistema e a corrupção.

A Lista dos Estudantes obteve uma maioria absoluta de 52,6% dos votos nas eleições antecipadas de domingo, contra os 39,2% da coligação liderada pelo partido conservador SNS do ex-Presidente Aleksandar Vucic, no poder desde 2014.

Vucic apresentou em setembro a sua demissão do cargo de Presidente da Sérvia para se candidatar ao cargo de primeiro-ministro nestas eleições.

A Sérvia apresentou o seu pedido de adesão à UE em dezembro de 2009, tendo-lhe sido concedido o estatuto de país candidato em março de 2012.