Funchal apoia actualmente 37 associações num investimento de 800 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal apoia, actualmente, 37 associações, num investimento de cerca de 800 mil euros. "Pretendemos com este encontro também procurar dar melhores condições na comunidade", assumiu Jorge Carvalho, esta manhã, no I Encontro do Associativismo do Social e Saúde 'AssociaFunchal'.

O evento, que decorreu no Colégio dos Jesuítas, reuniu 18 associações com intervenção nestas áreas, num espaço dedicado à partilha de experiências, ao diálogo e à identificação de respostas para as necessidades da comunidade.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal sublinhou ainda que o objectivo passa por aproximar as associações e o Município, proporcionando um espaço onde as entidades possam apresentar as suas experiências, dificuldades e necessidades. "Hoje o objectivo é que as associações, com este espaço de partilha, consigam criar um diálogo e que, com as intervenções, possam também obter respostas por parte do Município", referiu.

O autarca salientou igualmente a abrangência do trabalho desenvolvido por estas entidades, com intervenção em áreas como a deficiência, o apoio à população idosa, a violência doméstica e outras respostas de âmbito social, considerando que assumem um papel de proximidade e complementaridade face às entidades oficiais da comunidade.

A sessão de abertura contou também com a participação do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, seguindo-se a conferência de abertura, a cargo de Soraia Garcês, da Universidade da Madeira. Ao longo do dia, o programa integra três painéis dedicados às áreas da saúde e do social, com a participação das 18 associações presentes.