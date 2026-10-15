Sporting de Braga estreia-se com derrota em Copenhaga

O Sporting de Braga estreou-se hoje na fase de liga da Liga Conferência de futebol com uma derrota por 3-0 em casa do Copenhaga, em jogo da jornada inaugural da competição.

A formação bracarense, única representante lusa na terceira competição da UEFA, ainda chegou ao intervalo igualada, mas um golo de Elyounoussi, aos 49, adiantou os dinamarqueses, que chegaram aos 3-0 no espaço de sete minutos, aos 79 e 86, através de Cornelius.

Na próxima jornada, os 'arsenalistas' recebem, em 22 de outubro, os belgas do Gent, que hoje venceram por 1-0 na receção aos dinamarqueses do Aarhus.

Os oito primeiros classificados da fase de liga apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre os nono e 24.º postos vão disputar um play-off de acesso à próxima fase, com as restantes a serem eliminadas.