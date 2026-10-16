Benfica goleia na Europa, venda da TAP e protestos marcam a imprensa

A goleada do Benfica ao Celtic, por 4-1, na Liga Europa, domina os jornais desportivos, que também destacam as dificuldades do FC Porto nas competições europeias e a derrota do Sporting de Braga na Liga Conferência. Na imprensa generalista, a privatização da TAP, com a Lufthansa como vencedora da venda e o que se vai sabendo do dossier, e os protestos pela habitação, marcados pela intervenção policial no Porto, estão entre os principais assuntos. A política nacional, as decisões judiciais, a crise energética e as perspectivas económicas completam os destaques, num dia em que a sondagem eleitoral e as consequências da carga policial também ganham espaço nas edições desta sexta-feira, 16 de Outubro de 2026.

No semanário Expresso abre-se espaço à política nacional com as declarações de Pinto Luz, que defende maior abertura do Governo e melhorias na sua actuação. A exposição de Portugal ao capital chinês, o envio pelo PS ao Tribunal Constitucional da lei do processo penal e a dimensão dos grupos de protesto estão igualmente entre os temas em destaque. O semanário noticia ainda o aumento das investigações da Polícia Judiciária, associando-o ao crescimento da pornografia infantil com recurso à inteligência artificial, e a redução para metade da entrada de imigrantes de fora da União Europeia em 2025. A possibilidade de um Bloco Central, defendida por Santos Silva perante uma eventual vitória eleitoral do Chega, também merece referência. A cultura e a história completam a edição, com revelações sobre a intimidade de Paula Rego e uma entrevista ao antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano sobre as reparações coloniais. Na revista do Expresso, Ronaldo continua a fazer capa...

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No semanário Nascer do Sol o destaque vai para as declarações de Ricardo Carrilho, antigo secretário-geral do Ministério da Administração Interna, sobre a empresa Construbarcelos e contactos com o ministro. A privatização da TAP também ocupa lugar de destaque, com especialistas a considerarem favorável o negócio do Governo com a Lufthansa. Na política, o jornal noticia o regresso de Passos Coelho à Assembleia da República para falar sobre o aborto e uma sondagem que aponta para a perda de apoio da AD, enquanto PS e Chega sobem. A candidatura de Portugal aos Jogos Olímpicos de 2026, a situação judicial da filha de Agostinho Neto e a importância do turismo religioso são outros dos temas da edição. O jornal inclui ainda entrevistas sobre a vivência cristã em países fundamentalistas e a relação entre sensibilidade e força.

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Nos matutinos generalistas, o Correio da Manhã diz que a privatização da TAP na operação com a Lufthansa com o título "Lufthansa fica com a TAP de borla", prometendo uma análise de dados relevantes para compreender o negócio. A habitação surge em evidência através do protesto das tendas, travado com recurso à força policial. O jornal dá igualmente grande destaque à vitória do Benfica sobre o Celtic, por 4-1, e noticia que o Sporting estará a preparar a venda de Maxi, perante o interesse inglês. Na política, uma sondagem aponta Carneiro como o preferido para primeiro-ministro. Entre os restantes assuntos estão a proposta de Carlos Moedas para acabar com as trotinetas em Lisboa, a confirmação pelo Supremo Tribunal de Justiça do crime de corrupção de Manuel Pinho e a ameaça de Donald Trump de utilizar a "mãe de todas as bombas". O jornal noticia ainda um jogo na Internet que incentiva menores à automutilação e a entrega às autoridades do condutor envolvido num caso de atropelamento em Odivelas.

No Público o relevo vai para os protestos pela habitação, com a continuação da contestação à intervenção policial e a exigência de "menos bastão e mais habitação". Na justiça, noticia que o Supremo Tribunal de Justiça reduziu de dez para oito anos e meio a pena de prisão de Manuel Pinho. A nova lei do Tribunal de Contas, que poderá ter consequências no caso das despesas ilegais na Polícia Judiciária, é outro dos temas em destaque. O jornal chama ainda a atenção para a diferença de género nas pensões, com as mulheres a receberem valores 40% inferiores aos dos homens, uma desigualdade que se mantém há dez anos. A reunião do Conselho Europeu, marcada por queixas e sem respostas para a crise energética, completa os principais temas de actualidade, a par de uma reportagem sobre o artista Lee Ufan e da prestação das equipas portuguesas nas competições europeias de futebol.

No Jornal de Notícias a propagação do mosquito-tigre, já identificado em 40 concelhos, e os riscos associados à transmissão de doenças como a dengue e a zika são a grande manchete. No Porto, a carga policial durante os protestos pela habitação é o tema central, com o jornal a sublinhar as reacções provocadas pela intervenção. A edição inclui ainda um caso de violência familiar em Bragança, onde um homem terá perseguido uma mulher durante 40 quilómetros numa auto-estrada para recuperar a filha bebé. Na cultura, o destaque vai para Gisela João, que suspendeu a carreira para doar medula ao irmão. O futebol fecha a actualidade desportiva com a vitória do Benfica sobre o Celtic, por 4-1, e a derrota do Sporting de Braga frente ao Copenhaga, por 3-0, na Liga Conferência.

No Diário de Notícias abre com a actualidade, nomeadamente um pedido do Governo à Assembleia da República para gastar 334 milhões de euros no sector bancário, no âmbito de instituições falidas. Na saúde, noticia o conflito entre técnicos e INEM em torno de um acordo, com acusações de incumprimento que o presidente do instituto rejeita. A auditoria pedida pelo Ministério da Administração Interna à Secretaria-Geral e ao SIRESP é outro dos assuntos em destaque. A habitação e a carga policial no Porto também merecem atenção, com o jornal a dar conta das críticas à intervenção e da defesa da actuação policial pelo autarca. Na política interna do PSD, pessoas próximas de Passos Coelho afastam a existência de um plano para tomar o poder no partido. A edição inclui ainda a reunião dos líderes europeus, com a Ucrânia a dominar parte das atenções apesar de não constar da agenda do dia, e uma análise à relação dos sérvios com o Kosovo.

No Negócios centra-se atenções na privatização da TAP, salientando que a avaliação apresentada pela Lufthansa corresponde a um valor próximo da capitalização bolsista da Air France-KLM. A Infraestruturas de Portugal pondera dividir em duas parcerias público-privadas o terceiro troço da linha de alta velocidade, numa edição marcada também por alterações previstas nas regras laborais. A jornada contínua deverá ter um âmbito mais limitado no sector privado do que na Administração Pública. Na política, uma sondagem indica que mais de metade dos inquiridos garante que nunca votaria em André Ventura. A edição inclui ainda uma análise sobre a influência dos socialistas na política norte-americana e os custos associados à intenção de mudar o nome de referências ligadas a Donald Trump, tema que ocupa grande parte da primeira página.

O Jornal Económico também coloca a TAP no centro da actualidade, com a avaliação da Lufthansa a ser comparada com a cotação bolsista da Air France-KLM. As mudanças fiscais previstas para 2027, com impacto nas famílias e nas empresas, constituem outro dos principais temas. O jornal noticia ainda o pedido de Máximo Santos a Bruxelas para que defina um período de nojo e a proposta das Finanças para tornar obrigatório um limite na taxa de esforço. A subida de 250% da margem de refinação da Galp, que atingiu um novo máximo histórico, é um dos destaques económicos. A edição aborda igualmente a resiliência da economia portuguesa perante a conjuntura internacional, a procura de novas empresas tecnológicas de elevado crescimento, a viragem política à direita na América Latina e as dificuldades do sector vitivinícola do Douro, marcado pelo excesso de vinho e pela falta de dinheiro.

Já nos desportivos, o Record abre com a goleada do Benfica ao Celtic, por 4-1, na Liga Europa, destacando o bis de Durán e o contributo de Prestianni para a exibição da equipa. As declarações de Marco Silva, que considera que o resultado pareceu fácil apesar das dificuldades do jogo, também ganham espaço. O jornal assinala a derrota do Torreense frente ao Sunderland, por 2-1, decidida nos descontos, e a derrota do Sporting de Braga por 3-0 diante do Copenhaga, na Liga Conferência. No Sporting, Doumbia é apontado como um jogador em evidência, enquanto o FC Porto surge associado a estatísticas pouco favoráveis na Liga dos Campeões. O Record noticia ainda a saída de Vasco Matos do Estoril e a vitória de Portugal sobre Angola, por 5-1, nos quartos-de-final do Mundial de hóquei em patins, resultado que coloca a selecção portuguesa nas meias-finais.

O Jogo destaca a vitória do Benfica sobre o Celtic, por 4-1, com Durán em evidência, e as declarações de Marco Silva, que pede à equipa mais lucidez e capacidade para aproveitar os momentos do jogo. O jornal dá também conta da derrota do Torreense frente ao Sunderland, por 2-1, com o empate a escapar nos instantes finais. No FC Porto, Samu estará a pressionar André Silva na disputa por espaço na equipa, enquanto, no Sporting, Doumbia ganha liberdade no sistema táctico 4x3x3. Na Liga Conferência, o Sporting de Braga perdeu por 3-0 frente ao Copenhaga, num encontro em que os dinamarqueses dominaram e limitaram a capacidade ofensiva dos minhotos.

E, por fim, A Bola abre com "Sempre a abrir", numa referência à vitória do Benfica sobre o Celtic, por 4-1, na Liga Europa. O jornal destaca as declarações de Marco Silva, que relativiza a aparente facilidade do resultado, e a opinião de Martin O'Neill, que considera o Benfica um dos favoritos à conquista da competição. O Torreense perdeu por 2-1 frente ao Sunderland, num desfecho decidido na compensação. Na Liga Conferência, o Sporting de Braga foi derrotado por 3-0 pelo Copenhaga, num jogo que motivou contestação dos adeptos a Carlos Vicens. No Sporting, Irankunda surge associado às possibilidades tácticas do 4x3x3, enquanto no FC Porto Farioli pretende uma equipa mais paciente frente ao PSV. A saída de Vasco Matos do comando técnico do Estoril completa os principais destaques desportivos.