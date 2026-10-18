José Manuel Rodrigues despede-se do amigo Leonel Nunes

O secretário regional da Economia recorreu à sua página no Facebook para se despedir do "amigo" Leonel Nunes. José Manuel Rodrigues afirma que perdeu "um companheiro de muitos anos e de tantas lutas em campos opostos, mas sempre pondo em primeiro lugar, a Amizade, a Solidariedade e o Respeito".

Morreu Leonel Nunes, dirigente do PCP Faleceu Leonel Nunes, militante e dirigente do PCP, aos 76 anos. A informação foi hoje divulgada pelo partido, que endereça o seu pesar à família e amigos.

"O Leonel Nunes era meu adversário político e era meu Amigo pessoal. Nunca a política atrapalhou o nosso relacionamento e os nossos convívios em tertúlias que se arrastavam durante horas e que reuniam pessoas de muitas tendências políticas, económicas e sociais", assume.

O governante testemunha a acutilância política , a sua profunda sensibilidade social e o seu empenho na melhoria de vida dos trabalhadores. Foi um comunista convicto e um sindicalista comprometido com as suas causas".

José Manuel Rodrigues recorda que viu Leonel Nunes, pela última vez, em Janeiro, nos Marmeleiros, momento em que recordaram "os bons momentos da Imperial Academia do Visconde".