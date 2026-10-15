"Tenho Cancro, e Agora?" hoje em sessão de esclarecimento no Caniço

Missão IlhaFarma e o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promovem hoje, 15 de Outubro, pelas 21 horas, a sessão "Tenho Cancro, e Agora?", no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço.

A iniciativa pretende esclarecer doentes oncológicos, familiares, cuidadores e a comunidade em geral sobre os direitos dos doentes, os apoios disponíveis e a gestão das expectativas após um diagnóstico de cancro.

A sessão contará com a participação do médico Pedro Martins Pereira, como orador convidado, numa oportunidade para abordar dúvidas e conhecer os recursos existentes para acompanhar as pessoas ao longo do percurso da doença.

A organização sublinha a importância do acesso a informação credível e do conhecimento dos apoios disponíveis, considerando que estes podem fazer a diferença na forma como os doentes e as suas famílias enfrentam os desafios associados ao diagnóstico.