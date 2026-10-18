Faleceu a médica Filomena Mina

Morreu a médica Filomena Mina, aos 72 anos, após dedicar grande parte da sua vida ao Centro de Saúde do Santo da Serra. Nas redes sociais sucedem-se as mensagens de pesar pelo seu falecimento.

"A "Rua Dra. Filomena Mina" no centro da nossa Freguesia ganha agora um eco ainda maior. Será o testemunho perene de que o seu caminho se fundiu, para sempre, com a história e a identidade do nosso povo", refere a Junta de Freguesia, que reconhece aos 40 anos de serviço a estes fregueses.

"Ela foi um pilar de humanidade, um porto de abrigo e uma presença amiga nas horas mais difíceis de tantas e tantas famílias da nossa terra. A sua dedicação ultrapassou sempre as barreiras do dever profissional", assume a Junta.

"Obrigado, doutora Filomena" Populares juntam-se para homenagear médica de família, no último dia de carreira. O DIÁRIO testemunhou a surpresa e registou o momento em vídeo

Em Agosto do ano passado, a médica de família despediu-se do Centro de Saúde onde trabalhou por quatro décadas.