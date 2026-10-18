Incêndio na Rua das Maravilhas mobiliza corporações
Um incêndio deflagrou, há instantes, na Rua das Maravilhas, no Funchal, estando no local as duas corporações de bombeiros do concelho.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram dois meios e sete elementos para o combate às chamas.
Já os Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local com pelo menos três veículos.
A Cruz Vermelha Portuguesa accionou uma ambulância para o local.
Segundo uma testemunha ocular, o texto do edifício já terá colapsado.
A Polícia de Segurança Pública encontra-se no local.
Ver Galeria
Vídeos DR
Vídeo Rui Silva
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo