'Conversas em Rosa' debate prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama

A prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama estão em foco esta sexta-feira, 16 de Outubro, na iniciativa 'Conversas em Rosa: Tertúlia ao Entardecer, pela Consciencialização do Cancro da Mama', que decorre no Pátio | Brunch & Bistrô, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, no Funchal.

Promovida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, a iniciativa integra o IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa (IV PRICA), no âmbito do eixo dedicado à promoção de valores e atitudes igualitárias nas áreas da Educação, Saúde, Cultura e Desporto.

Inserida nas comemorações do Outubro Rosa, a tertúlia pretende sensibilizar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, promovendo também a reflexão sobre os direitos das pessoas em situação de doença, o bem-estar, a autoestima e a superação.

Com início marcado para as 17 horas, a sessão contará com a participação de Artur Baptista, presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados; Mary Carfora, maquilhadora e hairstylist; Mónica Armas, médica radiologista e coordenadora do Centro de Rastreio do Cancro da Mama da Região Autónoma da Madeira; e Helena Toste Silva, secretária-geral do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que partilhará o seu testemunho enquanto sobrevivente da doença.

A conversa será moderada por Isabel Gomes da Silva, presidente da Mesa da Assembleia Regional da Ordem dos Enfermeiros, e contará ainda com a presença da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas.

O encerramento está previsto para as 18h30, com uma intervenção da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.