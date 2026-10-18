Morreu Leonel Nunes, dirigente do PCP

Faleceu Leonel Nunes, militante e dirigente do PCP, aos 76 anos. A informação foi hoje divulgada pelo partido, que endereça o seu pesar à família e amigos.

"Nesta hora de luto, o PCP destaca, da longa história cidadã de Leonel Nunes, o seu compromisso consequente com a causa dos trabalhadores, a sua coragem política e a sua capacidade de militância político-sindical em favor da edificação de uma sociedade mais justa", aponta em nota enviada à imprensa.

Leonel Nunes foi dirigente nacional do PCP, tendo feito parte do Comité Central, entre 1992 e 2015. Foi dirigente sindical da hotelaria, e foi deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a partir de 1996, eleito pela CDU.

Além disso, foi candidato em diferentes momentos à Assembleia da República, desde logo, nas listas da Aliança Povo Unido (APU) em 1979, nas eleições legislativas de 2 de Dezembro, pela Região Autónoma da Madeira, como candidato independente indicado pelo PCP. Leonel Nunes foi, em diferentes momentos, candidato autárquico nas listas da CDU, designadamente, à Câmara Municipal do Funchal nas eleições autárquicas de 1989. Foi eleito à Assembleia Municipal do Funchal e à Assembleia de Freguesia do Monte, no concelho do Funchal.



Leonel Nunes é uma figura histórica do processo de ligação entre o sindicalismo e a política regional madeirense do pós-25 de Abril. A sua trajetória — do trabalhador do Reid's ao dirigente sindical, protagonista de um processo laboral de 18 anos e deputado regional durante várias legislaturas — permite acompanhar uma parte importante da história das lutas laborais e da oposição política na Madeira contemporânea. PCP

A sua vida fica também ligada ao movimento sindical.

"Leonel Nunes foi despedido em 1978, num contexto relacionado com a sua actividade político-sindical. Seguiu-se uma longa batalha judicial que se prolongou por cerca de 18 anos. Leonel Nunes recorreu aos tribunais e foi obtendo decisões favoráveis nas sucessivas instâncias. Em 1996, depois de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que reafirmou a razão do trabalhador, o Hotel Reid's acabou por ser obrigado a reintegrá-lo como rececionista, cerca de 18 anos depois do despedimento", recorda o partido.

Leonel Martinho Gomes Nunes nasceu em 11 de Novembro de 1949, na freguesia do Monte, Funchal, na Região Autónoma da Madeira, filho de João Nunes e Maria Gomes Nunes.

