ASPP/PSP promove iniciativa no Funchal por melhores condições na segurança pública

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) promove, esta terça-feira, 20 de Outubro, uma acção de protesto no Funchal, para exigir a valorização dos profissionais da Polícia de Segurança Pública e melhores condições para garantir a segurança das populações.

A iniciativa está marcada para as 18 horas, no Largo do Colégio, junto à Câmara Municipal do Funchal, sob o mote 'Por um Portugal Seguro para Todos!'.

Em comunicado, a estrutura sindical alerta para a falta de meios, a carência de efectivos e o encerramento de esquadras, considerando que estas situações afectam não só os profissionais das forças de segurança, mas também as populações.

A ASPP/PSP defende uma mudança urgente nas políticas de segurança pública, sublinhando que a segurança deve ser encarada como um investimento e exigindo a valorização dos polícias.

"A responsabilidade da segurança não pode continuar a recair apenas sobre o esforço e a exaustão de quem veste a farda", sustenta a associação sindical, que apela à participação da população na ação de protesto.