Plataforma protesta hoje em quatro cidades contra o aumento do custo de vida

A plataforma "Não dá mais para viver assim" promove hoje protestos em Aveiro, Braga, Lisboa e Porto contra o aumento do custo de vida e da habitação.

O início dos protestos está marcado para as 15:30 na Praça Doutor Joaquim de Melo Freitas, em Aveiro, e para as 17:00 em Braga, junto ao coreto da Avenida Central, em Lisboa, no Largo do Intendente, e no Porto, na Praça Dom João.

"Estamos há anos a ser 'esmifrados' pelo aumento dos preços da habitação e do custo de vida", escreve o movimento em comunicado, sublinhando a mensagem que dá nome à plataforma: "Não dá mais para viver assim!".

Entre as reivindicações, o coletivo pede o controlo dos preços dos bens essenciais e dos combustíveis, impostos sobre os lucros extraordinários das grandes empresas do setor bancário, energético e da distribuição, e medidas que respondam à crise na habitação.

"As rendas e as prestações aumentam e o Governo continua a aplicar medidas para que os preços subam. Precisamos de tetos às rendas e limites ao aumento das prestações, de mais habitação pública e do fim dos benefícios fiscais para especulação financeira", defendem.

A plataforma junta mais de 30 organizações, desde sindicatos a associações de defesa do direito à habitação, igualdade de género, combate ao racismo, ação climática e inclusão social.

Criticas da forma como o executivo tem respondido à crise, as associações apela a que "quem governa proteja a população de uma vez por todas.

"Não pagamos mais esta crise, não pagamos mais os lucros recorde de uma mão cheia de empresas, não aguentamos mais ser 'esmifrados' e não compactuamos com um Governo que não age para proteger quem faz o país andar para a frente", sublinham.