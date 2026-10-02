Tábua esquecida no fogão provoca alerta de incêndio

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, às 11h25, para uma suspeita de incêndio num apartamento situado na Estrada Monumental, na zona da Ajuda.

O alerta foi dado por vizinhos, depois de terem observado fumo a sair pela janela da habitação, localizada no primeiro andar de um prédio.

No interior, os bombeiros encontraram uma tábua de cozinha de plástico esquecida sobre uma placa de fogão quente, que tinha começado a deitar fumo.

Para o local foram mobilizados oito operacionais, apoiados por três viaturas.

A situação acabou por não passar de um susto. Os bombeiros removeram a placa e eliminaram a fonte de fumo, não tendo sido registado um incêndio.