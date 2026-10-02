Ecocentro Móvel da Câmara do Funchal estará na Sé durante o mês de Outubro

O Ecocentro Móvel da Câmara Municipal do Funchal está instalado, durante o mês de Outubro, na freguesia da Sé, mais concretamente na Rua Tenente Coronel Sarmento, onde permanecerá até 2 de Novembro.

A iniciativa integra o projecto "Eco Juntas", através do qual o Município disponibiliza este equipamento de forma itinerante pelas dez freguesias do concelho, com o objectivo de facilitar a deposição correcta de pequenos resíduos domésticos que não devem ser colocados nos contentores convencionais.

Entre os materiais que podem ser depositados no Ecocentro Móvel encontram-se pilhas e baterias, CD e DVD, pequenos electrodomésticos, telemóveis e carregadores, tinteiros e toners, lâmpadas, latas de tinta, utensílios de cozinha, porcelanas e cerâmicas, entre outros resíduos.

Apresentado em Março de 2025, o projecto pretende aproximar as soluções de recolha selectiva da população e incentivar a separação e o encaminhamento adequado dos resíduos. Durante o primeiro ano de funcionamento, o equipamento permaneceu uma semana em cada freguesia, tendo permitido recolher aproximadamente 345 quilogramas de resíduos.

Em 2026, a Câmara Municipal do Funchal decidiu prolongar o período de permanência do Ecocentro Móvel, passando o equipamento a estar disponível durante um mês em cada freguesia, com o objectivo de reforçar a adesão da população.

Depois de percorrer outras freguesias do concelho ao longo do ano, o equipamento está agora na Sé. Em Novembro, a iniciativa segue para o Imaculado Coração de Maria, enquanto o Monte será a freguesia abrangida em Dezembro.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal do Funchal pretende reforçar a proximidade dos serviços de recolha de resíduos e promover comportamentos mais responsáveis na separação e gestão dos resíduos domésticos.