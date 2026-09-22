Há T0 para arrendar a mais de 1.400 euros/mês no Funchal?

O preço da habitação, tanto para compra como para arrendamento, é tema recorrente nas redes sociais e motivo para muitos comentários dos leitores. A subida registada nos últimos anos ajuda a explicar a atenção dada a notícias relacionadas com o mercado imobiliário.

Foi o que aconteceu com uma notícia publicada, esta terça-feira, pelo DIÁRIO, dando conta de que arrendar um T1 na Madeira custa mais do dobro do que um quarto. Segundo dados do Idealista, referentes ao segundo trimestre deste ano, a renda mediana de um T1 era de 1.295 euros na Madeira e de 1.340 euros no Funchal.

Entre os comentários à publicação, uma leitora chamou a atenção para outra tipologia e para um valor ainda assim elevado: “E T0 a 1400 euros? Também há!”. Será verdade que há estúdios no Funchal a serem colocados no mercado de arrendamento por este preço?

Para verificar a afirmação, pesquisámos a oferta disponível para arrendamento no Funchal, dando particular atenção aos T0 anunciados no Idealista, plataforma que serviu de base à notícia que originou o comentário, mas também noutras plataformas.

Entre os anúncios disponíveis encontra-se um T0 na Estrada Monumental, na zona da Casa Branca, em São Martinho, com 53 metros quadrados, anunciado precisamente por 1.400 euros mensais. Neste caso, trata-se, no entanto, de arrendamento temporário e ao valor anunciado acrescem os consumos de água, electricidade, Internet e televisão.

Não é o único T0 a atingir ou ultrapassar esse valor. Na mesma plataforma, um apartamento com 35 metros quadrados, na Rua da Carreira, está anunciado por 1.450 euros mensais e outro, com 40 metros quadrados, na mesma rua, por 1.500 euros. Em ambos os casos, as despesas estão incluídas. Estes dois imóveis surgem na pesquisa específica do Idealista para arrendamento de longa duração.

Há preços ainda mais elevados quando se considera o arrendamento temporário. Um T0 de 30 metros quadrados, em São Gonçalo, é anunciado por 1.490 euros, com despesas incluídas, enquanto um estúdio de 60 metros quadrados, na zona do Casino, surge por 1.600 euros mensais, embora, neste último caso, esteja expressamente destinado a estadias até três meses.

Nas demais plataformas, não encontrámos valores desta grandeza para T0.

Estes valores não significam, contudo, que 1.400 euros seja o preço habitual de um T0 no Funchal. A própria pesquisa revela uma grande amplitude. Entre os imóveis disponíveis encontram-se também T0 anunciados por 750, 800, 1.000, 1.100 e 1.200 euros, dependendo, entre outros factores, da localização, dimensão e modalidade de arrendamento.

Nesta amplitude de preços, também a plataforma Imovirtual apresenta algumas ofertas.

Além do referido, os dados do Idealista relativos ao segundo trimestre deste ano ajudam a colocar os anúncios mais caros em perspectiva. No Funchal, a renda mediana de um quarto era de 570 euros e a de um estúdio 56% superior, o que corresponde a cerca de 890 euros. O valor mediano é, portanto, substancialmente inferior aos 1.400 euros referidos pela leitora.

Importa também distinguir preços de oferta de rendas efectivamente contratadas. Tanto os valores utilizados no estudo do Idealista como os anúncios agora consultados correspondem ao que é pedido pelos proprietários ou mediadores. Não permitem concluir que os imóveis sejam efectivamente arrendados por esses montantes.

Ainda assim, a afirmação feita no comentário não diz que 1.400 euros é o preço normal ou mediano de um T0. Diz apenas que existem T0 anunciados por esse valor. A pesquisa confirma não apenas a existência de um apartamento por exactamente 1.400 euros, como de outros acima desse montante, incluindo no mercado de longa duração. Assim, a afirmação é avaliada como verdadeira.