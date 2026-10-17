IVBAM apoia participação de três operadores económicos de vinhos tranquilos da Madeira na feira Vinhos & Sabores 2026

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM, IP-RAM) apoia a participação de três operadores económicos do sector dos vinhos tranquilos da Região Autónoma da Madeira na feira Vinhos & Sabores 2026, que decorre entre os dias 17 e 19 de Outubro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Segundo nota à imprensa, esta participação integra a estratégia de promoção e valorização dos vinhos tranquilos da Madeira, com o objectivo de reforçar a sua notoriedade, dar a conhecer a qualidade e a diversidade da produção regional e potenciar novas oportunidades comerciais no mercado nacional.

A feira Vinhos & Sabores constitui um importante ponto de encontro do sector vitivinícola português, reunindo produtores, distribuidores, profissionais da restauração, especialistas e consumidores, num espaço privilegiado para a divulgação e promoção dos vinhos nacionais.

Ao longo dos três dias do certame, os operadores económicos madeirenses terão a oportunidade de apresentar os seus vinhos, evidenciando a singularidade das condições edafoclimáticas da ilha, a diversidade das castas cultivadas e a identidade própria da produção vitivinícola regional.

O último dia do evento, segunda-feira, 19 de outubro, será exclusivamente dedicado aos profissionais do sector, proporcionando uma oportunidade privilegiada para o estabelecimento de contactos comerciais, a identificação de potenciais parceiros nacionais e o desenvolvimento de novos canais de distribuição.

Para além da promoção comercial, o IVBAM desempenha um papel relevante no apoio técnico e na disponibilização de infraestruturas de vinificação aos operadores económicos da Região.

Neste contexto, destaca-se a atividade da Adega de São Vicente, sob gestão do IVBAM, que, durante a vindima de 2026, recebeu e transformou aproximadamente 111 toneladas de uvas destinadas exclusivamente à produção de vinhos tranquilos, correspondentes a cerca de 70 toneladas de uvas brancas e 41 toneladas de uvas tintas, provenientes de seis operadores económicos da Região Autónoma da Madeira.

Estes números evidenciam a importância desta infraestrutura pública no apoio à atividade vitivinícola regional, ao disponibilizar capacidade técnica e operacional para a transformação das uvas, contribuindo para a valorização da produção e para o desenvolvimento do segmento dos vinhos tranquilos da Madeira.

A atividade desenvolvida na Adega de São Vicente reflete, igualmente, a aposta do IVBAM no fortalecimento da capacidade produtiva regional, através do apoio aos operadores económicos e da criação de condições que favoreçam a qualidade, a competitividade e a afirmação dos vinhos tranquilos da Madeira.

A conjugação do apoio à produção, através da Adega de São Vicente, com a presença em eventos de promoção de âmbito nacional constitui uma componente importante da atuação do IVBAM no desenvolvimento do sector vitivinícola regional.

A participação na feira Vinhos & Sabores 2026 representa, assim, mais uma oportunidade para divulgar a autenticidade e a diversidade dos vinhos tranquilos da Madeira, aproximar os produtores dos mercados e reforçar o reconhecimento da Região enquanto território produtor de vinhos de qualidade.

O IVBAM diz que com estas iniciativas "reafirma o seu compromisso com a valorização do património vitícola madeirense, a dinamização da actividade económica regional e a criação de novas oportunidades para os operadores do sector".