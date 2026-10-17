PSD critica falta de apoio da Câmara de Machico à Feira do Mar

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Machico criticam o executivo socialista por não ter disponibilizado as barracas solicitadas pela Casa do Povo do Caniçal para a realização da 9.ª edição da Feira do Mar e do Pescador. O equipamento acabou por ser cedido pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, situação que os social-democratas consideram difícil de compreender.

Num comunicado enviado à imprensa, os vereadores, que participaram na abertura do evento acompanhados por alguns militantes do partido, afirmam ter sido surpreendidos com a origem das barracas utilizadas na feira. Segundo explicam, a organização terá solicitado o apoio da autarquia de Machico, mas o pedido foi indeferido, com a decisão a ser comunicada apenas numa fase tardia.

"Como é que se explica que, no âmbito da realização da Feira do Mar e do Pescador, a Casa do Povo do Caniçal tenha tido de recorrer ao Município da Ribeira Brava para conseguir barracas de apoio a um evento da sua própria freguesia?", questionam os eleitos do PSD, que querem saber por que motivo a Câmara de Machico não correspondeu ao pedido.

Para os social-democratas, a situação é particularmente incompreensível tendo em conta a importância da iniciativa para a comunidade piscatória do Caniçal, que reúne pescadores e respectivas famílias em torno das tradições e da identidade local.

O PSD acusa ainda o executivo municipal de não traduzir em actos o discurso de proximidade às populações. "Governar não é apenas ganhar eleições, aparecer nas fotografias ou fazer discursos sobre a proximidade às populações", sustentam os vereadores, defendendo que o apoio às instituições locais não deve depender de questões partidárias.

"O Caniçal não pode servir apenas para contar votos. Tem de contar também quando chega a hora de apoiar", acrescentam, exigindo explicações da Câmara Municipal de Machico para o sucedido.

Os vereadores consideram que a situação revela falta de atenção às necessidades da freguesia e acusam o executivo socialista de ter virado as costas à Casa do Povo e aos pescadores do Caniçal.

O comunicado não esclarece os motivos invocados pela Câmara de Machico para indeferir o pedido de cedência das barracas.