Ordem dos Engenheiros Técnicos da Madeira participa com comitiva de 20 elementos no Encontro Nacional dos Colégios no Porto

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) esteve representada por uma comitiva de 20 elementos no Encontro Nacional dos Colégios da OET, hoje, 17 de Outubro, no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).

Segundo nota à imprensa, o encontro, subordinado ao tema 'Formação, Competências e Exercício da Profissão', reuniu representantes dos diferentes colégios profissionais da Ordem, provenientes de várias regiões do país, num dia de trabalho, reflexão e debate sobre os principais desafios que se colocam ao presente e ao futuro da Engenharia em Portugal.

A participação da delegação madeirense assumiu particular relevância, constituindo uma oportunidade para afirmar a voz dos Engenheiros Técnicos da Região Autónoma da Madeira nas decisões e orientações que influenciam o futuro da profissão, bem como para partilhar experiências, preocupações e propostas com os seus pares a nível nacional.

Ao longo do dia, os participantes estiveram envolvidos em reuniões de trabalho organizadas por colégios profissionais, centradas em matérias como as competências profissionais, os atos regulados, a formação e o exercício da atividade, culminando numa sessão plenária de apresentação e discussão dos resultados.

Para a Secção Regional da Madeira, esta participação representa também um compromisso com a valorização e dignificação da Engenharia, a defesa das competências dos seus profissionais e o reforço da sua intervenção no desenvolvimento económico e social da Região.

A mesma nota refere que a presença de 20 representantes da Madeira demonstra o envolvimento e a determinação dos Engenheiros Técnicos madeirenses em participar activamente na construção do futuro da profissão, contribuindo para uma Ordem cada vez mais representativa, coesa e próxima dos seus membros.