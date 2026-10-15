Sancho Gomes destaca solidariedade da diáspora na terceira Gala ‘Madeira Solidária’

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, participou hoje, em Barquisimeto, na terceira Gala “Madeira Solidária”, uma iniciativa promovida pela Academia do Bacalhau, com o apoio do Governo Regional da Madeira, destinada à angariação de fundos para apoiar as famílias portuguesas e madeirenses afetadas pelos sismos que atingiram a Venezuela, a 24 de Junho.

Integrada no sétimo dia da deslocação oficial de Sancho Gomes à Venezuela, que decorre entre 8 e 20 de Outubro, a gala teve lugar no Centro Luso Larense e reuniu mais de uma centena de pessoas, entre entidades oficiais, representantes da comunidade portuguesa e madeirense e empresários, num momento marcado pela solidariedade e pela união.

Na ocasião, Sancho Gomes transmitiu os cumprimentos do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e agradeceu a mobilização da diáspora madeirense, destacando o papel das instituições associativas na resposta às dificuldades enfrentadas pela comunidade.

“O Governo Regional da Madeira partilha integralmente desta mesma postura de prontidão. Perante a gravidade da situação, atuámos com a máxima celeridade para fazer chegar o auxílio a quem mais precisa”, afirmou, recordando que foi mobilizado um apoio financeiro global de 180 mil euros, dos quais 150 mil euros foram atribuídos a título extraordinário e transferidos diretamente para instituições associativas e sociais.

O director regional sublinhou que a prioridade foi assegurar que os apoios chegassem rapidamente às entidades no terreno, evitando que procedimentos burocráticos atrasassem a resposta às necessidades das famílias madeirenses.

“A nossa prioridade foi garantir que a burocracia não atrasasse o socorro e que os recursos chegassem sem demoras ao terreno para a reconstrução de vidas”, salientou.

Sancho Gomes enalteceu ainda o trabalho da Academia do Bacalhau e do movimento associativo português na Venezuela, considerando que estas estruturas desempenham um papel essencial na transformação dos laços de amizade e pertença em apoio concreto à comunidade.

“Falar da Academia do Bacalhau é falar de uma instituição basilar da nossa diáspora”, afirmou, destacando os valores da amizade, da solidariedade e da beneficência que orientam a sua ação, nomeadamente no apoio social, na assistência médica, na educação e no acompanhamento dos idosos.

Perante as dificuldades vividas pelas famílias que perderam bens, negócios e estabilidade, o responsável apelou à continuidade da mobilização solidária.

“Cada donativo, cada gesto e cada presença contam. Juntos, somos o porto seguro destas famílias na hora da reconstrução”, declarou, salientando que a união da comunidade é fundamental para apoiar quem enfrenta as consequências dos sismos.

O diretor regional destacou igualmente a resiliência da comunidade portuguesa composta maioritariamente por madeirenses na Venezuela e a capacidade de resposta das associações e dos clubes, que têm promovido iniciativas de entreajuda perante a adversidade.

“O Governo está, esteve e estará sempre ao lado dos madeirenses, estejam eles onde estiverem no mundo”, afirmou, reiterando o compromisso do Executivo com a defesa, a proteção e o apoio à diáspora madeirense.

A gala contou também com a participação musical de Miro Freitas, cuja presença foi enaltecida por Sancho Gomes como uma forma de aproximar a comunidade das suas raízes e reforçar o espírito solidário do evento.

No final, o diretor regional agradeceu à Academia do Bacalhau, ao Centro Luso Larense e a todos os participantes pelo contributo para esta causa, sublinhando a importância de manter viva a rede de solidariedade que liga a Madeira às suas comunidades espalhadas pelo mundo.