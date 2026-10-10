Gala solidária assinalou dez anos da associação Os Grandes Azuis

A Associação para Pessoas com Autismo Os Grandes Azuis assinalou hoje o seu 10.º aniversário com uma gala solidária no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal. A iniciativa reuniu artistas e grupos musicais numa celebração dedicada à inclusão e ao trabalho desenvolvido pela instituição.

A venda solidária paralela à gala que incluiu actuações de Triova Voices, Francisca Pereira, Bryan Wilson, Santiago Mota, Grupo de Patinagem Artística HCM, Francis, Vasco Freitas, Henrique Aveiro, Carlos Costa e do Quarteto da Universidade de Chipre, bem como actuações de utentes da associação, foi um momento de união e carinho por esta comunidade.

A entrada tinha um custo simbólico de dois euros e estando sujeita à lotação do auditório, não deixou muitas cadeiras vazias, a avaliar pelo muito azul incentivado pela organização aos participantes que usasse esta cor simbólica da causa.

Criada na Madeira em 2016, a associação trabalha no apoio a pessoas com perturbações do espectro do autismo e às respectivas famílias. Entre as respostas disponibilizadas estão terapias especializadas, actividades para desenvolver a autonomia, estimulação cognitiva, acompanhamento das actividades da vida diária e campos de férias inclusivos.

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