Município do Funchal realiza, no dia 20, o ASSOCIAFUNCHAL - I Encontro do Associativismo do Social e Saúde

A Câmara Municipal do Funchal promove, no próximo dia 20 de Outubro, o ASSOCIAFUNCHAL – I Encontro do Associativismo do Social e Saúde, uma iniciativa que pretende dar visibilidade às associações e ao trabalho que desenvolvem diariamente no concelho, reconhecendo o seu papel fundamental no apoio à população e na resposta aos desafios sociais e de saúde.

O encontro, que terá lugar no Colégio dos Jesuítas, reunirá diversas instituições e associações que actuam em áreas como a deficiência, a saúde mental, as dependências, a inclusão social, o voluntariado, a protecção das vítimas de violência e o apoio às populações mais vulneráveis.

Ao longo do dia, o programa contempla uma conferência de abertura, três painéis temáticos dedicados às áreas da saúde e do social, bem como momentos de debate, proporcionando um espaço de partilha de experiências, reflexão e diálogo entre as entidades participantes.

O ASSOCIAFUNCHAL pretende promover o conhecimento entre associações, reforçar as ligações existentes e estimular o trabalho em rede, contribuindo para uma resposta social mais articulada e próxima das necessidades da comunidade.

O objectivo passa, assim, por ir além do conhecimento que a autarquia tem das instituições do concelho, incentivando também as próprias associações a conhecerem-se, reconhecerem o trabalho umas das outras e identificarem oportunidades de cooperação.

O encontro é aberto ao público, e os interessados podem inscrever-se até amanhã, 16 de outubro, para : https://forms.gle/zDpCNjRHfpbRswLG7