Livro testemunha percurso de superação e impacto da intervenção social em rede no Funchal

A Biblioteca Municipal do Funchal recebeu, esta quinta-feira, o lançamento do livro autobiográfico 'O Teu Cozinheiro', da autoria de Rui Miguel Moreira.

Actualmente residente na habitação partilhada 'Co-Abrigo' e acompanhado pela instituição CASA, apoiada pelo Município do Funchal, o autor partilha um percurso de vida marcado pela adversidade, superação e reconstrução pessoal.

Na sessão de lançamento, a vereadora com o pelouro do Social, Helena Leal, destacou o percurso de Rui Miguel Moreira como um exemplo dos resultados da intervenção social desenvolvida no concelho, sublinhando a importância do trabalho articulado entre o Município e as instituições que acompanham pessoas em situação de sem-abrigo.

Estamos perante um exemplo concreto do impacto do trabalho em rede entre o Município do Funchal e as instituições que acompanham pessoas em situação de sem-abrigo. É fundamental criar condições para que cada pessoa possa recuperar a sua autonomia e construir um novo projecto de vida. Helena Leal, vereadora com o pelouro do Social

"Os resultados não são aqueles que todos nós gostaríamos, mas basta conseguirmos tocar numa vida, ajudar a transformá-la e a ressignificar uma história para que isso já seja um caso de sucesso", afirmou Helena Leal.

A autarca reiterou o compromisso do Município do Funchal em manter uma intervenção próxima e articulada com as instituições, sublinhando que o percurso agora partilhado através do livro demonstra como o trabalho social em rede pode contribuir efetivamente para transformar vidas, quando existe também coragem e vontade de mudar.