Festival Dancilhas reúne músicas e danças do mundo na Madeira

Os jardins da Junta de Freguesia de São Martinho acolhem, de 16 a 18 de Outubro, mais uma edição do Dancilhas - Festival Música e Dança do Mundo - Trad/Folk. O evento pretende transformar o espaço num ponto de encontro de culturas através de concertos, bailes, oficinas e momentos de convívio abertos à comunidade.

Promovido pela associação cultural Rodopio Pitoresco, o festival junta artistas locais e internacionais vindos de Portugal continental, Suécia, Estónia e Inglaterra. No cartaz destacam-se actuações dos Parapente700, Anders & Maria Larsson, o projecto Furnas do Cavalum e os regionais Trovadores de Rua.

Além da música ao vivo, a programação inclui diversas oficinas de dança e música tradicionais (como danças estonianas, suecas e do Alentejo), uma Roda de Percussão aberta ao público e, a encerrar no domingo, um piquenique com jogos comunitários.

A abertura oficial acontece esta sexta-feira, às 18 horas. A entrada e a participação nas actividades destinam-se a todas as idades.