Papa recupera normalmente após cirurgia ao pulmão

O Papa Leão XIV está a recuperar normalmente da cirurgia realizada na terça-feira para retirar um nódulo cancerígeno e os exames realizados hoje apresentaram resultados normais, anunciou o Vaticano.

"Esta manhã, o Santo Padre realizou os exames de rotina, cujos resultados se revelaram normais. A radiografia torácica mostrou uma boa recuperação do pulmão operado", afirmaram os médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora.

Segundo o comunicado divulgado pelo Vaticano, a convalescença do pontífice "prossegue normalmente".

Leão XIV foi submetido na terça-feira a uma intervenção cirúrgica de cerca de 90 minutos no Hospital Gemelli, em Roma, para remover um nódulo no pulmão.

O Vaticano revelou posteriormente que o nódulo era cancerígeno e que foi necessário retirar o lobo inferior do pulmão direito.

"Para tornar a intervenção radical, foi removido o lobo inferior do pulmão direito", informou o Vaticano.

A cirurgia "confirmou o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar, como suspeitado pelos exames pré-operatórios", acrescentou o Vaticano num comunicado assinado pelo médico do Papa, Luigi Carbone, e por Stefano Margaritora, responsável pela equipa de cirurgia torácica que realizou a operação.

O Vaticano cancelou a agenda do Papa até dia 20 de outubro.